Kompany avoue que le Clasico n'a pas livré un grand spectacle : "Une fois de plus, le joueur le plus âgé chez nous avait 25 ans"

Le Clasico n'a pas livré le spectacle tant attendu par les supporters des deux équipes. Un nul vierge sans saveur, le coach des Mauves l'a avoué.

"Ce n'était pas le match idéal pour le supporter neutre ", avoue Vincent Kompany à l'issue de la rencontre. Mais il a constaté une amélioration après le match de la semaine dernière contre le Beerschot. "Je voulais voir de l'engagement et je ne peux pas blâmer les joueurs pour cela. Nous avons également joué contre une équipe bien organisée. Ce fut un match difficile pour les deux équipes. Cela aurait pu aller dans les deux sens, mais je pense que le résultat est correct", a expliqué le T1 des Mauves.

Ce but annulé ? Curieux de connaître l'interprétation des spécialistes

Honnêtement, ce match ne méritait pas plus qu'un 0-0. Bien que le but annulé de Vlap aurait pu changer cela. Cependant, il a été refusé à cause d'un hors-jeu de Nmecha. "Je n'ai vraiment pas compris", a déclaré Kompany. "J'ai commencé à applaudir, puis notre ami le VAR est intervenu. Il serait intéressant d'entendre l'interprétation des spécialistes".

Anderlecht s'est approché du but à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il manquait le dernier geste. "Ce qui est ennuyeux, c'est que nous avons parfaitement expliqué ces situations lors des entraînements. Quoi qu'il en soit, je peux m'appuyer sur cela. Je peux leur expliquer comment faire face à ces situations. Mais une fois de plus, le joueur le plus âgé de notre équipe aujourd'hui avait 25 ans", a conclu Kompany.