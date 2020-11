Khalilou Fadiga rend hommage à Papa Bouba Diop : "À jamais dans la mémoire des Sénégalais"

Papa Bouba Diop est décédé ce week-end à l'âge de 42 ans. Un pan du football sénégalais qui s'en va.

Khalilou Fadiga (ex-Bruges, Liège, La Gantoise, Auxerre, Inter) a réagi à la disparition de son compatriote des suites d'une longue maladie. Les deux hommes se sont cotoyés en sélection et ont disputé la Coupe du Monde 2002 ensemble. "On ne peut pas parler football au Sénégal sans parler de Papa Bouba Diop. Il va nous manquer, nous manque déjà, mais il sera dans la mémoire des Sénégalais à jamais", déclare Fadiga à L'Équipe.

"Il a marqué le seul et unique but du Sénégal contre la France. Et il a aussi marqué le premier but de notre histoire en Coupe du Monde, lors de notre premier match. Tout un symbole", souligne l'ancien brugeois, qui se rappelle d'un équipier exemplaire : "C'était le petit ourson, comme on aimait l'appeler. On le taquinait, il ne parlait pas beaucoup mais avait toujours le sourire aux lèvres (...) il avait une douceur pour une force de la nature, une douceur dans le verbe, dans le coeur, dans l'esprit.".