Une saison blanche en Amateurs ? Le patron de Voetbal Vlaanderen l'évoque

La Pro League et les deux instances du football amateur belge doivent discuter en ce début de semaine des solutions envisageables pour la reprise des divisions inférieures.

Voici quelques jours, le président de l'ACFF, David Delferière, reconnaissait dans La Dernière Heure que l'hypothèse de reprendre les championnats dès janvier et disputer l'intégralité des rencontres du calendrier s'éloignait. "Il existe des solutions intermédiaires : des championnats à 15 matchs (phase aller uniquement, nda), des championnats par groupes. Et in fine, effectivement la saison blanche", déclarait-il.

En ce début de semaine, l'ACFF, son pendant néerlandophone la VV (Voetbal Vlaanderen) et la Pro League doivent se réunir pour discuter des options envisageables. Et le président de VV, Marc Van Craen, n'écarte clairement pas l'idée d'une fin de saison anticipée. "Tous les scénarios seront discutés", affirme-t-il dans Het Nieuwsblad.

"On peut envisager de disputer des matchs en semaine, mais est-ce possible avec des amateurs ? Repousser la fin de la compétition est une option, mais cela posera plusieurs problèmes : réensemencement des champs, examens des étudiants, l'Euro 2020 car qui voudra jouer plutôt que de regarder les matchs des Diables ?", énumère Van Craen. "Il s'avérera peut-être que ne pas reprendre sera la meilleure solution".