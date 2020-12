🎥 Qualification en péril pour Thibaut Courtois et le Real Madrid, défaits par le Shakhtar Donetsk

5e journée de Ligue des Champions, et déjà un match important avec Shakhtar Donetsk - Real Madrid.

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

La rencontre était cruciale pour le Real et Thibaut Courtois (titulaire) dans la course à la qualification. Défaits au match aller, le Real n'avait pas d'autre choix que de gagner, mais les hommes de Zizou ne sont pas dans une bonne période et l'ont à nouveau démontré. De nouveau battus par le Shakhtar, Zizou et les siens voient la qualification pour les 1/8 se compliquer. Grâce aux réalisations de Dentinho (57e) et Solomon (82e), le Shakhtar revient à égalité de points (7) avec son adversaire du soir et sera en ballotage favorable. La dernière rencontre sera décisive.

Lokomotiv Moscou - RB Salzbourg

Le RB Salzbourg remporte sa première victoire, les Autrichiens sont désormais 3e du groupe, et devancent d'un point leurs adversaires du soir.

0-1 et 0-2 Berisha (28e, 41e); Mirantchouk (sp 78e); Adeyemi (85e)