Ligue des Nations : réponse imminente pour les Diables Rouges

Ce jeudi, la Belgique connaîtra son premier adversaire, pour la demi-finale du Final Four de la Ligue des Nations.

Le verdict sera bientôt rendu. Demain, en fin d'après-midi (17h30), aura lieu le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations (A). Les Diables Rouges connaîtront alors leurs adversaires pour les demi-finales de la compétition. La France, l'Espagne et l'Italie sont les trois équipes également qualifiées pour la phase finale.

Le tirage au sort se tiendra demain à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. Le Final Four se déroulera entre le 6 et le 10 octobre 2021. Les deux rencontres du dernier carré se passeront les 6 et 7 octobre tandis que les deux finales (petite et grande) auront lieu le même jour, à savoir le 10 octobre. À l'heure actuelle, l'Italie semble être le pays le mieux placé pour accueillir cette phase finale.

Il ne s'agit que de la deuxième édition de la compétition, la première ayant été remportée en 2019 par le Portugal, en finale face aux Pays-Bas. Après l'Euro, qui est attendu l'été prochain, les hommes de Roberto Martinez auront donc à nouveau l'opportunité de remporter un trophée international.