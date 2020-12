Mbappé ne marque plus: "C'est trop long pour nous"

Cela fait des mois que Mbappé n'a pas marqué en Ligue des champions.

Depuis huit matches, Kylian Mbappé (21 ans), l'attaquant du Paris Saint-Germain, n'a pas trouvé le chemin des filets sur la scène continentale. Une disette évoquée en conférence de presse par Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien. Si le technicien allemand ne s'inquiète pas pour son international français, il avoue tout de même son impatience de voir la mauvaise série de son numéro 7 prendre fin le plus vite possible.

"Je ne peux pas expliquer cette stat, parce que Kylian a tout pour marquer à tous les niveaux, et même en C1. C’est une longue période en effet, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles on n'a que six points. C'est trop long pour nous. Mais je ne peux pas l’expliquer, parce qu’il a la qualité, la personnalité, et l’expérience pour être décisif", a indiqué l'ancien tacticien du Borussia Dortmund, et de conclure : "On va essayer de l’aider à atteindre le meilleur niveau possible".