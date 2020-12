Mike Tresor Ndayishimiye meilleur passeur d'EreDivisie

Si Willem II connaît un début de saison compliqué, le jeune joueur belge soigne ses statistiques.

Alors que Cyriel Dessers avait terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur du championnat néerlandais, Mike Tresor Ndayishimiye peut viser le titre de meilleur passeur en EreDivisie. A nouveau passeur décisif lors de la défaite de Willem II au Fortuna Sittard.

Six assists, c'est le meilleur total depuis le coup d'envoi de la saison. Il devance, en tête du classement des passeurs, le Tchèque Vaclav Cerny de Twente (5) et, entre autres, les Ajacides Zakarya Labid et Lassana Traoré (4).

Avec six assists et un but en onze rencontres, Mike Tresor Ndayishimiye est d'ailleurs plus décisif que la saison dernière, au cours de laquelle il avait empilé cinq buts et trois assists en 20 rencontres. Reste désormais à compiler également des victoires car avec huit unités, Willem II est en grand danger le bas de tableau.