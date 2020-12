Wouter Vrancken déçu après le partage au Standard : "Si une équipe doit gagner ce match, c'est Malines"

Ce dimanche soir, le KV Malines est allé partager l'enjeu du côté de Sclessin face au Standard de Liège lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League.

Après un partage à Eupen (1-1) lors de la journée d'alignement jeudi dernier, Malines est allé chercher un point du côté de Sclessin ce dimanche. Menés 2-1, les Sang et Or ont égalisé à la 88ème minute via Sandy Walch. Toutefois, le Standard était proche d'enregistrer les trois points mais Arnaud Bodart a dû s'employer à plusieurs reprises pour repousser les assauts et tirs adverses.

Le KaVé a pris un point à Sclessin mais pensait mériter mieux. "Je suis déçu, si une équipe doit gagner ce match, c'est le KV Malines", a lâché Wouter Vrancken à l'issue de la rencontre. "Toutefois, nous sommes chanceux d'égaliser en fin de rencontre. Après Eupen, nous venons d'arracher deux partages de suite dans les derniers instants. Au vu des deux rencontres, c'est donc dommage de n'avoir que deux points, ce n'est pas assez", a souligné le T1 des Malinois.

Le KV Malines reste 16ème et compte 14 unités désormais. "Les buts que nous prenons ce soir sont évitables. Le point positif, c'est que nous avons eu énormément d'occasions. J'espère que nous sommes sur la bonne voie. C'est dommage de créer autant pour ne ramener qu'un point", a conclu Wouter Vrancken.