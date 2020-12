Bruges recrute les plus jeunes joueurs en Belgique, le Real Madrid leader en Europe

L'Observatoire Européen du Football a publié sa lettre hebdomadaire avec pour thème cette fois le recrutement des clubs européens et leur recherche des jeunes talents. En Belgique, les deux clubs de Bruges se focalisent le plus sur la détection des jeunes.

Le CIES (Observatoire européen du football) a ainsi révélé le classement européen des clubs transférant les joueurs les plus jeunes, se basant sur les données de 31 pays membres de l'UEFA et calculant l'âge moyen des joueurs transférés (en excluant donc les joueurs promus depuis l'équipe réserve ou le centre de formation). À ce classement particulier, le FC Bruges est le premier club belge.

Le Club a en effet recruté les joueurs actuels de son noyau à un âge moyen de 23,2 ans, ce qui le place à la 24e place européenne au total. Le second club belge est l'autre représentant brugeois : le Cercle de Bruges a attiré son groupe actuel à un âge moyen de 23,5, tandis que l'Excel Mouscron suit avec un groupe recruté à l'âge moyen de 23,6 ans. Deux clubs "satellites" et attirant de nombreux joueurs en provenance de la réserve de leur "maison-mère", ce qui explique ces chiffres.

La prestation du Club de Bruges, qui a dominé le championnat la saison passée en ayant les recrues les plus jeunes en moyenne, est assez impressionnante dans l'absolu mais doit bien sûr être relativisée : recruter des jeunes ne signifie pas que les joueurs alignés ont cette moyenne d'âge, ni que les joueurs recrutés ont immédiatement été importants dans la saison du Club.

Le Real Madrid, détecteur de talents

Le haut du classement est dominé par le CSKA Moscou, qui recrute en moyenne ses joueurs à l'âge de 21,4 ans. Le podium est complété par le FC DAC 1904 (Slovaquie) et Heerenveen (Pays-Bas). Le premier club du top 5 européen arrive en quatrième place et il s'agit du Real Madrid : la Maison Blanche a recruté son noyau actuel en moyenne à l'âge de 22,2 ans, preuve que le Real se focalise récemment sur l'achat des joueurs les plus prometteurs du monde.

Le RB Leipzig clôt le top 5 (22,3). Le FC Barcelone, à titre de comparaison, arrive bien plus loin, hors du top 25, avec un recrutement de 23,4 ans de moyenne d'âge.