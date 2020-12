La Lazio motivée comme jamais avant la réception du Club de Bruges : "Ce sera comme une finale"

Ce mardi soir, la Lazio accueillera le Club de Bruges lors de la sixième journée de la Ligue des champions. Un match décisif pour les huitièmes de finale de la C1.

Le Club de Bruges est dans l'obligation de l'emporter demain soir pour obtenir son précieux ticket oour les huitièmes tandis que la Lazio n'a besoin que d'un point. "Demain, ce sera comme une finale. Ces dernières années, nous avons bien géré la pression, ce sera un match décisif pour revenir en huitième de finale de la Ligue des champions après 20 ans", a expliqué l'entraîneur romain Simone Inzaghi en conférence de presse.

"Nous savons quel genre de match nous allons jouer, l'équipe devra y aller de la bonne manière avec un esprit clair et consciente d'être une formation forte. C'est pourquoi nous sommes allés au-delà des attentes en Ligue des champions, j'y croyais fermement car je connais les qualités de cette équipe. Avec 9 points, la ligne d'arrivée devrait presque être toujours franchie, et demain soir, on va essayer de le faire", a souligné le technicien italien avant de parler du chemin déjà parcouru.

"Vous pouvez toujours vous améliorer, mais n'oubliez pas ce que nous avons fait pendant ces 4 ans et demi. Nous avons remporté des trophées importants et atteint la Ligue des champions. Je crois en cette Lazio, nous pouvons passer le tour. Nous avons obtenu de bons résultats dans de nombreuses finales, en interprétant les choses de la meilleure façon possible. Jusqu'à présent, j'ai vraiment apprécié l'unité et la cohésion de l'équipe, nous avons toujours repondu présents", a conclu Simone Inzaghi.