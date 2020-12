🎥 Carcela a tout de suite fait la différence dimanche : "C'est le Mehdi que nous voulons voir, celui que nous aimons"

Ce dimanche, l'international marocain avait débuté le match contre Malines sur le banc. Monté au jeu en seconde période, il s'est montré tout de suite décisif en offrant un caviar au jeune Michel-Ange Balikwisha. Le matricule 16 n'avait plus marqué de but de plein jeu depuis Charleroi.

Mehdi Carcela est monté au jeu et a vite été déterminant ce dimanche contre Malines (2-2). Un bel assist qui a permis au Standard d'inscrire son deuxième but et de reprendre les commandes de la rencontre. "Il est bien entré et a distillé un caviar. Je n'avais plus qu'à reprendre le cuir de la tête", a confié Michel-Ange Balikwisha.

L'international retrouve ses sensations à l'entraînement ces derniers jours. "Cela fait du bien de le revoir à ce niveau-là. Nous savons tous de quoi il est capable. Il était dans le creux et a eu le coronavirus. Il revient bien et je suis content de le voir à nouveau l'oeuvre. C'est le Mehdi que nous voulons voir, le Mehdi que nous aimons. Il reprend du plaisir sur le terrain. Et cela se voit tout de suite qu'il peut faire la différence. Il aide l'équipe", a expliqué Noé Dussenne.