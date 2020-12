Waasland-Beveren relancé: "Pas toujours beau à voir, mais ce sont les points qui comptent"

Dans le creux il y a encore quelques semaines, les Waaslandiens semblent cette fois définitivement partis.

Les semaines se suivent et commencent à se ressembler pour Waasland-Beveren. Au bord du gouffre il y a quelques semaines, les Lions se sont complètement relancés à la faveur d'un 10 sur 12 et, notamment, de leurs victoires contre l'Excel Mouscron et le Sporting de Charleroi.

Désormais Waasland-Beveren partage la 14e place du classement de Pro League avec Zulte Waregem et possède cinq points d'avance sur la lanterne rouge. Les résultats sont là, même si Nicky Hayen reconnaît que la manière laisse parfois à désirer. "On propose un football organisé, ce qui n'est pas toujours très agréable à regarder, j'en suis conscient. Mais ce sont les résultats après 90 minutes et les points qui comptent", insiste le coach waaslandien. Et, de ce point de vue-là, Nicky Hayen peut-être satisfait.