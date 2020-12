Jorge Jesus avant Standard-Benfica : "Le match aller peut laisser croire que ce club n'est pas très fort, mais c'est faux"

Ce jeudi soir (18h55), le Standard de Liège recevra Benfica à Sclessin lors de la sixième et dernière journée d'Europa League. Déjà éliminés, les Rouches veulent terminer leur campagne européenne sur une belle note face à l'ogre portugais.

S'offrir le scalp de Benfica ne sera pas chose aisée. Les Portugais s'étaient imposés 3-0 contre le Standard au match aller. Le vice-champion du Portugal occupe d'ailleurs la seconde place du groupe derrière les Rangers mais possèdent le même nombre de points. La qualification pour le prochain tour étant déjà assurée, Jorge Jesus ne veut pas que l'équipe freine son rythme, car, comme il le rappelle, être premier du groupe peut être important.

"Notre rencontre face au Standard de Liège a été l'une de nos meilleures prestations au sein de ce groupe. Nous avions gagné 3-0, ce qui peut laisser croire que ce club n'est pas très fort, mais ce n'est pas vrai", a lâché le technicien lusitanien en conférence de presse.

"Le football belge a démontre chaque année ses capacités et possède plusieurs équipes qui évoluent en Ligue des champions et en Europa League. Nous sommes déjà qualifiés, mais nous allons venir à Sclessin avec l'intention de gagner cette rencontre. Nous devons remplir notre devoir, essayer de gagner et d'être les premiers du groupe. J'ajoute que je vais profiter de ce match pour lancer quelques joueurs qui n'ont pas encore joué", a précis" Jorge Jesus.