Antonio Conte est fâché: "L'Inter n'a pas été respecté"

L'Inter a été éliminé de toutes compétitions européennes.

L'Inter Milan dit adieu à l'Europe. Tenu en échec par le Shakhtar Donetsk (0-0) ce mercredi, le club italien termine à la 4e place du groupe B. Après la rencontre, l'entraîneur intériste Antonio Conte a regretté l'incapacité de ses joueurs à marquer face à la formation ukrainienne, au retour comme à l'aller (0-0).

"L'équipe a mis tout ce qu'elle devait faire, tout ce qu'elle pouvait, ce qui a manqué c'est de ne pas marquer. C'est ça qui est incroyable, ne pas avoir réussi à marquer contre le Shakhtar Donetsk en 180 minutes", s'étonne le coach des Nerazzurri, qui a vu son équipe tirer 21 fois au but sans marquer ce soir.

Avant de pointer du doigt l'arbitrage : "Et de plus, on n'a pas eu de chance avec les arbitres et la VAR pendant cette compétition, si on regarde certaines actions. L'Inter n'a pas été respectée. Il y a une grande amertume, car on pouvait passer." L'inter n'a remporté qu'un seul de ses six matchs en C1. Un bilan insuffisant pour espérer jouer les 8es de finale. Dans cette poule, c'est le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach qui ont décroché leur qualification.