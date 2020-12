Les Diables terminent 2020 en tête du classement FIFA

Comme en 2018 et en 2019, c'est la Belgique qui termine l'année 2020 en tête du classement FIFA. Vainqueurs de cinq de leurs sicx matchs officiels disputés cette année, les Diables Rouges ont conservé une première place mondiale qu'ils occupent depuis un peu plus de deux ans désormais.

Dans le dernier classement publié en 2020 par la FIFA, la Belgique devance toujours la France et le Brésil. L'Angleterre et le Portugal complètent le top 5. Et c'est la Hongrie, qui s'est qualifiée pour son deuxième Euro consécutif, qui réalise la meilleure progression. Les Hongrois sont passés de la 52e à la 40e place en 2020.

