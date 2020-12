Refaelov s'exprime à propos du Soulier d'Or et de ses concurrents: "Il y a une certaine logique..."

Lior Refaelov est l'un des favoris pour le prochain Soulier d'Or. A 34 ans et avec Ivan Leko, l'Israélien vit une seconde jeunesse.

Refaelov ne trouve pas anormal de ne pas avoir été dans les favoris les autres années: "Chaque année, il y avait des joueurs qui le méritaient plus que mois. Mais cette année, avec ce que nous faisons... remporter la Coupe, passer l'hiver au chaud, nous montrons un beau visage en championnat... tout ensemble, cela fait de moi un candidat logique", explique le joueur dans Het Laatste Nieuws.

"Et ce serait un honneur. Gagner le Soulier d'Or, un prix individuel, c'est la plus haute distinction qu'on peut atteindre dans un pays. J'ai gagné le trophée en Israël et je pourrais le gagner 10 ans plus tard en Belgique: ce serait un rêve. Ce serait fantastique".

Il sait également qu'il y a d'autres candidats à la succession de Hans Vanaken. "Il y en a beaucoup en effet. Deux joueurs du Beerschot, Holzhauser et Tissoudali, les trois attaquants de Genk qui font un fantastique début de championnat. Je pense aussi à Vanaken, Vormer, Mignolet... il y a du suspense, mais au final j'espère que cela va me sourire".