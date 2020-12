Beaucoup d'absents pour les Zèbres

Ce samedi, le Sporting de Charleroi se déplace à STVV (20h45) mais devra faire sans plusieurs joueurs.

Les Zèbres cherchent la bonne formule depuis quelques semaines. Les joueurs de Belhocine ne se sont plus imposés depuis le 31 octobre et la réception du Cercle de Bruges. Mais lors de la venue de Courtrai, ils ont au moins arrêté la spirale de la défaite avec un nul vierge.

Ce samedi soir, c'est un déplacement dans le Limbourg qui attend Charleroi, ce qui n'est jamais facile. Pour ce duel, Belhocine ne pourra pas compter sur Kaveh Rezaei, toujours blessé. Marco Ilaimaharitra est lui suspendu.

Les deux recrues estivales que sont Lukasz Teodorczyk et Jon Flanagan, ne seront pas non plus dans la sélection. Goranov et Diandy sont blessés.