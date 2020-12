Le joueur et le manager du mois de novembre en Premier League sont connus

José Mourinho règne pour le moment en maître sur la Premier League. Le special One est en tête du classement avec Tottenham, qui a fêté le retour des spectateurs dans les stades en battant le rival de toujours, Arsenal, dans le Derby du nord de Londes (2-0).

Le Portugais a donc été légitimement nommé entraîneur du mois en Premier League.

A huge congratulations to Jose Mourinho of @SpursOfficial, November's Barclays Manager of the Month in the @premierleague 👏⚽️



It's #AllToPlayFor pic.twitter.com/ACYJrp823n