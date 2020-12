Cyriel Dessers impressionné par le jeu d'Anderlecht : "Jamais une équipe ne nous a causé autant de problèmes tactiques"

Le Racing Genk a connu une rencontre difficile au Lotto Park. Anderlecht a mis beaucoup de pression sur le bloc limbourgeois, ce qui a empêché le Racing de développer convenablement son jeu.

Cyriel Dessers aurait pu offrir l'occasion à Genk d'égaliser dans les 20 dernières minutes. Mais les Limbourgeois ont offert peu de possibilité à leur attaqauant. "Nous avons eu une soirée très difficile", a reconnu Dessers après le match. "Anderlecht est la première équipe qui nous a donné autant de problèmes tactiques. Leur pressing était vraiment bon, surtout en première mi-temps."

"Je pense qu'ils ont beaucoup analysé notre jeu avant la rencontre. À la fin du match, nous avons essayé d'appuyer un peu plus, mais ils sont restés très solides. Et plus intelligents aussi".

Fin de la série de victoires pour Genk qui ne s'était plus incliné depuis la mi-septembre. "Chaque série a une fin. Cela doit être un nouveau départ pour nous. Notre équipe a beaucoup de qualités. Nous l'avons déjà prouvé à de nombreuses reprises, ce qui ne peut pas avoir disparu soudainement", conclut Dessers.