Koeman sort de la tourmente: "Je me sens mieux"

Arrivé pour redresser la barre, Ronald Koeman n'a finalement pas changé grand chose jusqu'ici. Mais s'il se sent mieux, alors le reste devrait suivre.

Dimanche, le FC Barcelone s’en est remis à un but de son attaquant phare Lionel Messi pour battre Levante (1-0) en Liga. Un succès étriqué, qui n’a pas franchement levé les doutes concernant le club catalan. Mais l’entraîneur des Blaugrana Ronald Koeman a vu du positif.

"Je me sens mieux, le résultat final influe beaucoup. L'équipe travaille bien, les joueurs ont donné le maximum. On manque encore un peu de confiance en nous, en notre jeu, mais on a eu beaucoup d'occasions, et je n'ai rien à redire sur l'attitude des joueurs sur ce match", a assuré le technicien néerlandais en conférence de presse.