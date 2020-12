🎥 La terrible blessure de Moussa Wagué (ex-Eupen)

L'ancien défenseur d'Eupen s'est blessé en heurtant le poteau, voulant sauver un but. Les images sont impressionnantes .

Moussa Wagué, passé par Eupen, le FC Barcelone, Nice, porte actuellement les couleurs du PAOK en Grèce.

Ce week-end, lors de la rencontre de championnat entre son équipe et l'Aris Salonique, le défenseur a voulu sauver un but et s'est lancé dans un tacle salvateur. Malheureusement, il a heurté le poteau d'une façon assez violente.

Le club grec a confirmé ce lundi que ses ligaments croisés étaient touchés et qu'il était out pour la suite de la saison.