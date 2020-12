Dix mois plus tard, il a rejoué contre Bruges: "Ca fait du bien"

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en début d'année, le portier malinois savoure son retour à la compétition.

Yannick Thoelen n'avait plus enfilé les gants pour monter sur un terrain de Pro League depuis le 1er février dernier. Ce jour-là, le portier n'était resté que cinq minutes sur le terrain avant de sortir sur civière. Dix mois plus tard, Yannick Thoelen a retrouvé les perches malinoises, jeudi soir, contre Bruges.

Un sentiment à part, forcément. "C'est fantastique de rejouer", confie-t-il. "Je n'avais jamais connu une telle blessure. Au début, c'est très dur, surtout mentalement", explique-t-il. "Ensuite tu travailles pour revenir et après, il faut attendre ta chance. Ça m'a fait du bien de revenir dans le but."

Même si ce retour aux affaires aurait pu être plus agréable, vu la claque infligée par les Brugeois aux Malinois dans les 20 dernières minutes de la rencontre. "Mais nous avons montré de la passion et l'envie de nous battre. Nous avons montré que nous étions un groupe et c'est ce qu'il faudra encore montrer dans les deux derniers matchs de la saison."

Les Malinois, qui occupent la 16e place de Pro League avec le même nombre de points que Mouscron, ont en tout cas un besoin urgent de points.