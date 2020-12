La bataille des Flandres est lancée: "Je l'attends avec impatience"

Ce dimanche, la Pro League nous offre une rencontre qui s'annonce d'un coup plus trépidante que prévu: le Club de Bruges recevra La Gantoise pour la bataille des Flandres.

Il y a quelques semaines, l'équipe de La Gantoise touchait le fond dans notre championnat. Les défaites s'enchaînaient, les Buffalos étaient moroses et les ambitions du club étaient, il faut être honnête, juste de ne pas être ridicule une fois de plus.

De son côté, le Club de Bruges semblait fatigué. Les joueurs avaient du mal à terminer les rencontres et la Ligue des Champions se faisait sentir dans les mollets, surtout dans ceux des ténors de l'équipe que sont Ruud Vormer et Hans Vanaken.

En deux coups de baguette magique, tout a cependant changé. Les Buffalos ont fait revenir Hein Vanhaezebrouck au bercail et les Gantois viennent de s'adjuger deux victoires consécutives. Les Brugeois viennent d'enchaîner plusieurs bons résultats et sont en tête de la Pro League avec cinq points d'avance (et un match de plus) sur Genk.

Ne serait-ce pas le temps propice à une bonne vieille bataille des Flandres entre les deux clubs? Comme la vie (et le calendrier) est bien faite, ce match est programmé ce dimanche, à une heure où vous serez en train de digérer le poulet dominical. Ce match, Philippe Clement l'attend de pied ferme.

Vanhaezebrouck prône un football offensif

"J'attends avec impatience ce match contre Gand", a déclaré le coach de Bruges en conférence de presse. "Surtout que nous allons affronter Hein Vanhaezebrouck, un entraîneur pour qui j'avais et j'ai toujours beaucoup de respect. Il prône un football offensif, et j'aime que ce genre d'entraîneur soit à la tête d'un club".

En filou qu'il est, Philippe Clement sait surtout que son équipe aime profiter des largesses défensives d'un adversaire plutôt que d'affronter un mur dressé devant son attaque, comme Courtrai ou Mouscron ont pu le faire ces dernières semaines. Le duel est lancé, vivement dimanche.