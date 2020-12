Privé d'un défenseur clé, John van den Brom devra peut-être changer sa tactique

Genk accueillera Courtrai à l'occasion de la 17e journée de Pro League.

Stoppé dans sa course par Anderlecht, le Racing Genk n'a pas disputé la journée précédente (pour cause de covid) et voit donc Bruges prendre le large. Même s'ils ont un match en moins, les Limbourgeois devront l'emporter afin de rester dans le sillage du Club.

Pour affronter les Merles, John van den Brom devra se passer d'un joueur clé : Carlos Cuesta. Bien qu'il semble bien s'être remis de sa collision avec Josh Cullen et qu'il a déjà repris le chemin de l'entraînement, ce dernier devra encore patienter car la rencontre de demain arrive un peu trop tôt pour lui : "Contre Anderlecht, nous avons essayé de compenser sa sortie avec Wouters, mais je le vois quand même comme un milieu de terrain", a déclaré Van den Brom à Het Laatste Nieuws.

Depuis son arrivée, le défenseur colombien s'est bien installé dans le onze Limbourgeois aux côtés de ses compatriotes Jhon Lucumi et Daniel Muñoz et son absence sera un coup dur pour Genk.

La question est donc de savoir si Van den Brom s'en tiendra à son système habituel, ou s'il passera plutôt à une défense traditionnelle à quatre.

Un regard sur la sélection suggère qu'il pourrait modifier sa tactique, car il semble que Cuesta ne sera pas remplacé par un défenseur, mais par Bastien Toma. Le meneur de jeu suisse ne s'est pas encore montré, mais pourrait avoir une occasion de le faire.