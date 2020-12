Un duel de Sportings relancés

À deux rencontres de la trêve, le Sporting d'Anderlecht et celui de Charleroi ont retrouvé le sourire cette semaine, en alignant deux belles victoires. De quoi envisager une rencontre au scénario indécis et plaisant en ouverture de la 18e journée de championnat?

Le contexte: courbes ascendantes

Entre le Sporting de Charleroi, qui alignait les victoires sans se retourner, et un Sporting d'Anderlecht habitué des buts encaissés et des points perdus dans le money time, les deux clubs avaient des débuts de saison opposés.

Et pourtant, il y a deux semaines à peine, Mauves et Zèbres semblaient être animés par des doutes similaires. Charleroi restait sur trois défaites consécutives, Anderlecht n'avait pas existé au Beerschot et avait déçu contre le Standard.

15 jours plus tard, la donne est totalement inversée et les deux équipes ont fait le plein de confiance. Anderlecht grâce à un match référence contre Genk avant une confirmation contre Ostende. Charleroi a d'abord retrouvé de la solidité derrière lors du partage contre Courtrai, avant de renouer avec la victoire au STVV et de gagner, au caractère, un match complètement fou au Cercle de Bruges.

L'enjeu: une place sur le podium

Résultat des courses, un seul petit point sépare désormais les deux Sportings au classement. Charleroi est remonté sur le podium, Anderlecht occupe la cinquième place. Il y a donc un coup à jouer et la possibilité d'aller chercher une place sur le podium provisoire en cas de victoire, ce soir. L'objectif sera le même pour les deux formations, faire le plein de points avant un dernier week-end 2020 chargé: les Mauves termineront leur année 2020 contre le Beerschot, les Zèbres sur la pelouse de l'Antwerp.

L'avis des coachs

Karim Belhocine connaît le Sporting d'Anderlecht par cœur et il se méfie d'une équipe qui trouve "son rythme de croisière".

Anderlecht est en forme et reste une grande équipe. On va devoir se donner à fond.

Après l'excellent match livré contre le Racing Genk vendredi dernier, Anderlecht a, en partie, confirmé mardi. Mais Vincent Kompany en veut plus.

Nous n'avons encore rien gagné. Ostende, c'était la première période. Charleroi sera la deuxième.