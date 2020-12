Voici notre équipe type de la dix-septième journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont illustrés de la meilleure des manières en ce milieu de semaine.

Gardien

Hervé Koffi, a encaissé deux buts contre OHL, mais a de nouveau livré une très belle prestation. L'un des meilleurs Hurlus depuis le début de saison.

Défenseurs

Olivier Deschacht et Cameron Humphreys composent la charnière centrale. Les deux hommes ont tenu en échec Mbokani et ses coéquipiers anversois et ont permis à Zulte de quitter le Bosuil avec trois points dans l'escarcelle. À gauche, nous avons opté pour Joris Kayembe qui a distillé deux caviars avec Charleroi. A droite, Alessio Castro-Montes qui fut l'un des grands artisans de la victoire gantoise contre Waasland-Beveren.

Milieux

Morioka a de nouveau été très bon, tout comme Makarenko qui a d'ailleurs inscrit le deuxième but de Courtrai face au Standard. Bukari a marqué le troisième but de La Gantoise tandis que Diatta a planté un doublé à Malines ce jeudi soir.

Attaquants

Nmecha a permis à Anderlecht de l'emporter contre Ostende grâce à un doublé. Da Costa a arraché le nul pour Mouscron en voyant double en fin de rencontre face à OHL.