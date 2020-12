Amine Benchaïb, Zèbre du match ? "Une victoire pour Ken et Mama"

Le médian des Zèbres Amine Benchaïb a brillé ce vendredi face au RSC Anderlecht. Le Belgo-Marocain n'a pas trouvé la faille lui-même, mais a créé le danger.

Pour sa première titularisation, Amine Benchaïb a brillé face à Anderlecht. Un match qu'il dédie à deux équipiers : "Cette victoire, c'est pour Ken (Nkuba) et Mama (Mamadou Fall). On a bien travaillé aujourd'hui", estime le médian. "Je suis content de jouer, que ce soit aujourd'hui ou contre le Cercle, c'est du plaisir".

Benchaïb semble déjà s'entendre très bien avec ses équipiers : "On est comme des frères, c'est une famille ici, on travaille tous ensemble", sourit-il. Karim Belhocine, de son côté, reconnaissait le mérite de son joueur : "Si je dois donner une mention spéciale aujourd'hui, je la donnerais à Amine. Comme face au Cercle, il a réalisé une excellente prestation. Il a répondu présent, et montre qu'il a beaucoup grandi cette saison".