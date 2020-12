Bolat, infranchissable, permet à Gand de faire tomber le leader

Le Club de Bruges est stoppé net dans son élan par une équipe de Gand qui n'a plus le même visage et qui peut encore penser à terminer dans le top 4 cette saison.

Le retour en forme de La Gantoise nous promettait une chose: une bataille des Flandres serrée et engagée entre deux équipes qui restaient sur deux victoires en deux rencontres. Deux coaches portés vers l'offensif qui se disputaient une rencontre au sommet, on attendait du coup autre chose que le Clasico d'il y a quelques semaines.

On peut donc dire que nous n'avons pas été déçus. En première période, Bruges a eu la possession et s'est créé deux belles occasions, à chaque fois sur corner, mais Ricca et Vanaken sont tombés sur un Bolat en grande forme, mais nous en reparlerons plus tard. Les Buffalos ne sont pas en reste avec la plus belle occasion de ce premier acte via Yeremchuk qui s'est présenté seul face à Mignolet, mais le gardien des Diables a eu le dernier mot.

Globalement, le jeu est engagé, vers l'avant et on ne s'ennuie pas dans ce duel. Mata et De Ketelaere sont des pions majeurs de Bruges , alors que Dorsch et Ngadeu organisent le bloc défensif des Buffalos qui a beaucoup souffert cette saison.

Le deuxième acte sera encore plus engagé, toujours dans le bon sens du terme. Cependant, les hommes de Vanhaezebrouck sont revenus avec l'intention de faire la différence. Les passes vers l'avant sont plus tranchantes, les ailiers que sont Castro Montes et Mohammadi jouent un peu plus haut et après quelques alertes devant Bolat, c'est d'ailleurs le second qui sert le premier sur un plateau d'argent pour l'ouverture du score... par Ricca dans son propre but (68', 0-1).

Bruges n'est pas bien payé de sa prestation, mais il reste du temps aux hommes de Clement. Cependant, un joueur est en feu et il est temps de revenir sur sa prestation: Sinan Bolat. L'ancien gardien de l'Antwerp est tout simplement monstrueux et il s'impose à plusieurs reprises: deux fois face à Rits, une fois face à Diatta, puis devant Vanaken et enfin devant Lang.

Sous l'impulsion de son gardien, La Gantoise s'impose donc à Bruges et relance totalement sa saison en revenant à la septième place à seulement 4 points des playoffs 1. Pour Bruges, c'est la quatrième défaite de la saison, la troisième à domicile sur le score de 0-1. Ce dimanche, les Champions en titre ont eu les occasions pour l'éviter, mais Bolat en avait décidé autrement.