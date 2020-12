Buteur le plus rapide de la saison après sept matchs sans bouger du banc de Genk: "Un rêve!"

Pour la première fois en trois mois, Gerardo Arteaga était de retour dans le onze de base de Genk. Et il n'a pas traîné pour faire mal à la défense courtraisienne.

45 secondes! C'est le temps qu'il a fallu au latéral mexicain pour ouvrir le score. Soit, le but le plus rapide de la saison en Pro League. "C'était un rêve de commencer la rencontre et de marquer aussi vite", se réjouit Gerardo Arteaga. "C'est une récompense pour tout le travail que j'ai effectué. Parce que, mentalement, ça n'a pas été facile."

À 22 ans, le Mexicain découvre le football européen avec Genk et il ne cache pas qu'il a eu besoin d'un certain temps d'adaptation. "Jouer au football si loin de chez soi, ce n'est pas simple... Mais c'est un sacrifice qu'il faut faire en tant que footballeur."

Son but, le tout premier de son aventure genkoise et le deuxième, à peine, de sa carrière professionnelle, n'est d'ailleurs pas passé inaperçu dans son pays. "J'ai déjà reçu pas mal de messages, c'est vrai", sourit-il. Et ça pourrait définitivement lancer l'aventure de l'international mexicain, qui n'avait participé qu'à cinq des seize premières rencontres de la saison du Racing Genk.