Romeo Lavia, l'ancien talent d'Anderlecht, se présente

Le jeune Roméo Lavia, 16 ans à peine, est l'une des grandes promesses de Manchester City qu'il a rejoint cet été en provenance d'Anderlecht.

Le Belge s'est exprimé sur l'émission anglaise Rising Ballers, qui présente des jeunes talents du football. Roméo Lavia, actuellement actif avec les U23 de Manchester City, a expliqué son choix : "J'étais très apprécié à Anderlecht et ça a été une décision difficile de partir, j'étais là depuis si longtemps. Mais je ne pouvais pas refuser l'offre de Manchester City", confesse-t-il. "C'était une belle opportunité pour moi en tant que jeune joueur de me développer au sein d'un si grand club".

Lavia évoque ensuite ses qualités : "Je suis un milieu défensif avec de bonnes qualités en un contre un. J'ai aussi un bon passing des deux pieds. Mon exemple ? Fernandinho (Manchester City). C'est le meilleur exemple que je puisse avoir. C'est un milieu défensif très complet, il a aussi des qualités de leadership. Je m'inspire vraiment de lui", explique l'ancien anderlechtois.

"Joue sans regrets"

Roméo Lavia rend hommage à l'un de ses entraîneurs en équipes de jeunes au RSCA, Ben (probablement Ben Haegeman, coach U13 à Neerpede) : "Il m'a donné le meilleur conseil possible : jouer sans regrets, comme si chaque entraînement et chaque match était mon dernier". Repéré à la KDB Cup, organisée en Belgique et à laquelle assistent chaque année Pep Guardiola et Kevin De Bruyne, Lavia espère désormais percer à Manchester City.

"À court terme, je veux m'imposer avec l'équipe U23. À long terme ? Je veux remporter la Ligue des Champions et faire partie du meilleur 11 UEFA de l'année", conclut Roméo Lavia avec ambition.