Une saine concurrence entre Nicolas Penneteau et Remy Descamps à Charleroi : "Quand ça se passe comme ça..."

Après avoir laissé sa place à Rémy Descamps durant trois rencontres, Nicolas Penneteau a repris la place entre les perches, vendredi soir contre Anderlecht. Une décision collégiale, insiste Karim Belhocine.

Karim Belhocine avait créé la surprise en permettant à Rémy Descamps de disputer son premier match officiel avec le Sporting contre Courtrai. Le portier de 24 ans a ensuite ajouté deux rencontres à son compteur personnel, avant de laisser sa place à son concurrent, vendredi dernier.

"Il y avait plusieurs raisons à ces changements. Quand Rémy a pris la place de Nico, on a discuté, tous ensemble et tout le monde était d'accord. Et c'était pareil avant le match de vendredi", expliquait Karim Belhocine en conférence de presse d'après-match. Tout se passe donc à merveille entre les gardiens carolos.

"On a la chance d'avoir des gardiens qui analysent très bien les situations. Rémy est un grand gardien et on n'oublie pas qu'on a gagné les deux derniers matchs avec lui. Contre Anderlecht, c'est Nico qui a pris le relais et il l'a très bien fait aussi Quand on voit que ça se passe comme ça, quand on voit la solidarité qui existe entre eux... en tant qu'entraîneur, c'est agréable", se réjouit le mentor des Zèbres.