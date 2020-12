Diables Rouges: Jan Ceulemans dessine son onze idéal

L'ancien Diable Rouge s'est prêté au jeu, sans se mettre dans l'équipe, mais en y plaçant plusieurs joueurs qu'il a côtoyés.

Depuis quelques semaines déjà, l'Union Belge propose aux supporters d'élire le meilleur onze de l'histoire du football belge. Un jeu auquel s'est prêté une légende des Diables Rouges pour Het Laatste Nieuws.

Du haut de ses 96 caps, Jan Ceulemans a, en effet, longtemps détenu le record. Un record que détient aujourd'hui Jan Vertonghen (107 caps) et le défenseur de Benfica fait partie de l'équipe-type de son prédécesseur. "Je ne pourrais pas trouver de meilleur successeur que lui", estime Sterke Jan qui a d'ailleurs placé une majorité de joueurs actuels dans son onze.

Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Vincent Kompany et Romelu Lukaku prennent en effet place dans une équipe dirigée par Guy Thys. Jan Ceulemans y ajoute Eric Gerets et René Vandereycken, avec qui il a atteint la demi-finale de la Coupe du monde en 1986. Wilfried Van Moer, Paul Van Himst et Walter Meeuws complètent ce onze de légendes.

L'équipe de Jan Ceulemans: Courtois; Gerets, Meeuws, Kompany, Vertonghen; Van Moer, Vandereycken, De Bruyne; Van Himst, Hazard, Lukaku.