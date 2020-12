Deux Canaris positifs au Covid-19 et absents contre le Standard

Le STVV fait à son tour face au Covid-19 avant le dernier match de son année 2020 contre le Standard. Seung-Woo Lee et Santiago Colombatto se sont tous les deux mis en quarantaine après avoir été testés positifs.

Ils devront donc attendre pour faire leurs débuts sous Peter Maes puisqu'ils n'étaient pas dans les deux premières sélections du nouveau coach des Canaris. Peter Maes qui pourra, en revanche, compter sur l'ensemble des joueurs impliqués lors de la victoire de la semaine dernière à Zulte Waregem.

🐥⚽ 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒅 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏!



Volgende Kanaries maken morgen de verplaatsing naar Luik!



🆚 @Standard_RSCL

⏰ 20.45 hrs

📍 Sclessin

🤞Support From Home

💛 We play in our Official Feathers pic.twitter.com/Hb9ll9EG6I