Alexandre Grosjean justifie le limogeage de Philippe Montanier : "Avec un tel bilan au Standard de Liège, ce n'est pas tenable"

Le Standard de Liège voulait clôturer l'année 2020 sur une belle note, en vain. Le matricule 16 vient d'enregistrer une quatrième défaite de suite et une huitième match sans victoire. Une longue série noire qui se poursuit après le revers de ce samedi face à Saint-Trond (1-2).

Ce n'est pas Philippe Montanier qui s'est présenté face à la presse à l'issue de la rencontre mais bien Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard de Liège. "Nous venons de mettre un terme à notre collaboration avec Philippe Montanier et son adjoint. Après 8 matchs sans victoire et quatre défaites de suite... Au surplus, les deux dernières déconvenues étaient face aux derniers du classement, et ce à domicile. Pour le Standard de Liège, ce n'est pas tenable. Nous avons été contraints de prendre cette décision, ce n'est jamais de gaieté de coeur. Dans l'intérêt du club, il faut prendre des mesures importantes qui vont nous permettre de sortir de cette spirale négative dans laquelle nous sommes. Il faut désormais réfléchir à l'avenir de façon sereine", a expliqué le dirigeant du matricule 16.

Le club liégeois aurait pu prendre cette décision plus tôt mais voulait laisser une dernière chance à Montanier. "Nous avons eu une réunion après la défaite face à Mouscron et voulions donner encore une chance à ce groupe pour réaliser une belle prestation ce samedi soir. Ne pas battre de nouveau une lanterne rouge, c'était la limite fixée. C'est la fin de l'année civile et le début de la trêve hivernale. Quelque part, le timing concorde", explique Grosjean avant d'évoquer la piètre prestation des siens. "La première période n'était pas au niveau du Standard et la deuxième était un brin meilleure mais nous étions en supériorité numérique et pourtant nous ne méritions pas de gagner ce soir. Les joueurs ont fait comprendre qu'ils étaient derrière leur coach durant la semaine mais ce n'est pas suffisant, il faut le montrer aussi durant les rencontres", a-t-il lâché.

Philippe Montanier était-il la bonne personne pour diriger le matricule 16 ? "Un mauvais casting ? Nous connaissions son C.V. et nous étions convaincus de recruter la bonne personne. Il y a eu de belles choses avec cete qualification en phase de poules de l'Europa League, l'éclosion de plusieurs jeunes et de bons matchs contre Charleroi, le Club de Bruges et Benfica. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais les résultats ne suivent plus en championnat et il faut prendre ses responsabilités. Au vu des derniers matchs, c'est un échec. Mais il aurait pu réussir avec un peu plus de chance. Il n'était pas prévu de perdre Zinho Vanheusden sur blessure et de connaitre les problèmes de la crise sanitaire", a-t-il ajouté avant d'évoquer le douzième homme.

"Puis les supporters manquent atrocément au Standard de Liège. Un match à domicile sans eux, cela n'a plus rien à voir avec le Standard. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. J'en profite pour saluer nos fans car je comprends leur désarroi. Ils ne peuvent pas venir au stade pour pour nous aider et nous soutenir. Ils voient le club enchaîner les mauvaises performances et ce n'est pas très réjouissant. Le coach a payé la facture", a lâché le CEO des Rouches.

En bord de Meuse, ils vont devoir trouver un nouveau T1. "Nous avons plusieurs pistes et allons travailler durant les prochains jours. Il y a une trêve jusqu'au 4 janvier et nous jouons le 11. Nous allons trouver la solution optimale pour le club", a conclu Alexandre Grosjean.