Ivan Leko a pris sa décision

L'entraîneur de l'Antwerp est courtisé par un grand club chinois. Sa décision est prise.

Ivan Leko a pris, en début de saison, place sur le petit banc de l'Antwerp à la suite du départ de Laszlo Bölöni. Une coupe de Belgique et une qualification européenne dans la poche plus tard, le Croate va déjà faire ses valises.

Le club chinois de Shanghai SIPG est bel et bien intéressé par la venue de Leko et aurait fait à Leko une proposition "qui ne se refuse pas". Le Croate aurait pris sa décision et selon nos informations: il va quitter l'Antwerp dans les prochains jours.

Au niveau du timing, la première chose qui va arriver sera le départ de Vitor Pereira, l'actuel coach de SIPG. Ensuite, Leko pourra officialiser son départ et tout cela se fera avant le 1er janvier. Après avoir été sur le banc de Lokeren, STVV, Bruges et l'Antwerp, Leko quitte donc notre compétition.

L'Antwerp va se mettre à la recherche d'un nouveau coach, qui ne devrait pas être Marc Wilmots.