Paul Mukairu a tout donné : "Jamais été aussi fatigué après un match !"

Le second buteur anderlechtois a fini par devoir céder sa place, épuisé. Paul Mukairu a tout donné sur le terrain.

Paul Mukairu a multiplié les efforts et c'est au terme d'une belle course que l'ailier nigérian a fait le break pour Anderlecht. De quoi récompenser un match qui l'a laissé vidé : "Si j'ai déjà été aussi fatigué après un match ? Non", sourit-il. "Je me rappelle d'une fois où je revenais de semaines d'absence et où ça avait été difficile, mais les efforts à fournir sont tellement plus élevés ici que c'est encore plus dur cette fois".

Vincent Kompany savait que son joueur allait peiner à un moment de la rencontre. "Le rôle d'ailier chez nous est vraiment très lourd, je savais donc qu'il ne saurait pas répéter de tels efforts tout le match", reconnaît le coach du RSCA. "Il a multiplié les courses de 60-70m. Dès que j'ai vu qu'il fatiguait un peu, je me suis tenu prêt à le remplacer. Il souffrait de crampes en fin de match, rien de grave". Pour 2021, Mukairu reprendra avec les mêmes intentions : "Pray and work hard", donne-t-il comme résolutions. Tout un programme !