Malgré un doublé de Musona sur coup franc, Eupen s'est fait renverser en quinze minutes !

Ce mardi soir, Eupen recevait Zulte Waregem en match d'alignement. Deux équipes qui veulent figurer dans la partie gauche du classement.

Frappé de plein fouet à nouveau par le coronavirus, Eupen sort peu à peu la tête de l'eau et ne compte plus que six joueurs positifs. Les Pandas ont d'ailleurs trois matchs de retard à disputer et le premier était face à Zulte Waregem ce mardi soir.

Les premières occasions seront eupenoises avec une frappe non cadrée de Musona (2e) et une déviation de Baby sur un centre de Nuhu (10e). Zulte réagira via un bel enroulé de Bruno qui flirtera avec le poteau droit de Defourny (12e). Néanmoins, le round d'observation se poursuivra jusqu'au premier but de la partie signé Musona. L'attaquant Zimbabwéen sera l'auteur d'un somptueux coup franc direct (34e), 1-0.

Eupen poussera pour tenter d'aller planter un deuxième goal avan la pause, mais ni N'Dri (39e), ni Heris (45e) ne parviendront à doubler la mise. Les Pandas mèneront 1-0 à la mi-temps.

En début seconde période, Eupen parviendra à doubler la mise via Musona qui remettra le couvert sur...coup franc (57e), 2-0. Juste après, Zulte sera proche de réduire le score mais la frappe d'Opare ira heurter la barre transversale (59e). Les Flandriens continueront d'attaquer et leurs efforts paieront puisque Dompé s'en ira battre Defourny (76e), 2-1.

Le dernier quart d'heure de jeu sera intense et Eupen craquera. C'est Gianni Bruno qui égalisera du côté de Zulte (82e), 2-2. Mais les troupes de Francky Dury ne s'arrêteront pas là puisque Deschacht plantera le troisième but flandrien (85e), 2-3. Les Pandas s'inclinent donc et peuvent s'en mordrent les doigts tant la victoire était à portée de main.

Avec cette défaite, Eupen reste cantonné à la 14ème place du classement avec 20 points au compteur. À noter que les Pandas ont encore deux matchs d'alignement à disputer.