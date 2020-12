Saint-Trond s'offre un Beerschot épuisé et quitte le fond du classement

Le dernier match de l'année 2020 en Pro League opposait Saint-Trond au Beerschot, qui n'a pas réussi à se relancer.

C'était un match très important pour les deux équipes : le Beerschot, dans une passe difficile, espérait pouvoir terminer sa magnifique année 2020 sur une bonne note après s'être incliné à Anderlecht, mais arrive au Stayen épuisé et sur trois défaites d'affilée. Le STVV de son côté reste sur une belle victoire au Standard, mais partage toujours la dernière place du classement avec l'Excel Mouscron.

Et alors que le match aller avait été un véritable feu d'artifice (6-3 en faveur des Rats), ce second match aura été bien plus compliqué. Le Beerschot, qui a très peu pu s'entraîner ces derniers temps en raison du coronavirus, tente bien d'amener le danger dans une première période avec peu de rythme, mais finit par s'incliner sur une tête de Suzuki avant la pause (40e, 1-0).

En seconde période, Raphaël Holzhauser passe tout près de l'égalisation, à bout portant, mais place au-dessus ; Suzuki manquera quant à lui le doublé. Le score ne bougera cependant plus et l'année 2020 se termine sur ce 1-0 étriqué et peu représentatif de la saison du Beerschot, mais qui permet au STVV de remonter à la 14e place dans une course au maintien qui s'annonce très serrée ...