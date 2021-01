Arsène Wenger ouvre la porte à un retour à Arsenal

L'entraîneur français ne pousse pas pour revenir, mais se dit prêt à aider son club de toujours.

Alors que les Gunners sont mal en point sous les ordres de Mikel Arteta, Arsène Wenger a envoyé un message.

L'ex-coach d'Arsenal de 1996 à 2018 a été interrogé par NBC Sports : "Je ne souhaite rien. Si on a besoin de moi, je les aiderai, mais je ne m'attends pas à ça, non. Le temps est un bon médecin vous savez." Arsenal, malgré deux victoires de suite en championnat (contre Chelsea et Brighton), reste à la 13e place de Premier League.

Mikel Arteta, arrivé l'an dernier sur le banc des Gunners, ne paraît pas menacé dans l'immédiat, mais la question de son avenir pourrait se poser si les résultats ne s'amélioraient pas. Arsène Wenger (71 ans), lui, travaille actuellement à la FIFA.