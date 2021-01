Exit Oulare et Avenatti, le Standard est à la recherche d'un attaquant efficace : "Interpellant d'être la 16ème attaque de Jupiler Pro League"

Les deux attaquants ont été priés de rejoindre le noyau des U21 du Standard de Liège et ne font plus partie des plans du matricule 16 pour la suite de la saison.

Avec l’honnêteté et la transparence qu’on lui connaît, Mbaye Leye n’a éludé aucun sujet et est revenu sur la récente mise à l’écart de deux joueurs, à savoir Felipe Avenatti et Obbi Oulare. "Cette décision a été prise dans l’intérêt du Standard et il y a des dommages collatéraux. C’est très difficile à gérer pour un joueur et c’est pour cela que j’espère que des solutions seront trouvées rapidement", a souligné le coach des Rouches.

"Nous devons prendre les mesures qui s’imposent quand des attaquants ne sont pas efficaces. Nous sommes la 16ème attaque de Jupiler Pro League et c'est assez interpellant. Nous devons recruter un attaquant qui réponde à nos attentes et on ne peut pas se permettre d’en garder 5", a souligné Alexande Grosjean, le directeur général du Standard de Liège.