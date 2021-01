Anderlecht face à ses anciens coachs : le top belge couleur Mauve et Blanc

Le retour de Franky Vercauteren en D1A confirme une tendance cette saison : le RSC Anderlecht se retrouve confronté à nombre de ses anciens coachs dans la lutte au top 4.

Comme si Vincent Kompany n'avait pas assez la pression des résultats cette année à Anderlecht, alors que son projet prend progressivement forme : voilà maintenant que le plus jeune T1 de notre championnat se retrouvera confronté à son mentor, celui dont on ne peut pas dire qu'il lui aura tout appris mais bien qu'il l'aura accompagné dans ses premiers pas en tant qu'entraîneur, après avoir joué le même rôle auprès du joueur. Franky Vercauteren a signé à l'Antwerp et si le "petit prince du Parc Astrid" a quitté celui-ci sans amertume, affirme-t-il, soyez assurés qu'il prendrait un malin plaisir à devancer son disciple au classement final de cette saison 2020-2021.

Et il ne sera pas le seul : le Mauve et Blanc est la couleur à la mode au (sub)top belge cette saison. Derrière le Club de Bruges, le podium est en effet dirigé par deux ex-anderlechtois : John Van Den Brom avait remporté le titre de champion de Belgique en 2013 dès sa première saison, avant de prendre la porte et de devenir la première victime de ce qu'on appellera une période d'incertitude dans la maison bruxelloise (7 coachs se succéderont sur les 6 années suivantes). Il veut rappeler à tous ses qualités à la tête du Racing Genk.

Derrière lui, Karim Belhocine fait ses armes : brièvement entraîneur intérimaire après le fiasco Rutten, le coach du Sporting Charleroi a ensuite dû plier bagages à l'arrivée de Vincent Kompany et s'il n'est pas du genre rancunier, nul doute que le Franco-Algérien n'a pas pris la nouvelle avec le sourire à l'époque. Il savoure pour l'instant sa troisième place, un point au-dessus d'un Anderlecht qu'il a battu sur le fil au Mambourg (1-0) en fin d'année 2020.

Hein ... et les autres

Plus bas, mais pas moins ambitieux, on retrouve l'un des successeurs de John Van Den Brom - et l'un des T1 de l'adjoint Belhocine : Hein Vanhaezebrouck, qui a repris du service à La Gantoise qu'il doit absolument tenter de ramener au sommet ... ou au moins en position de se mêler à la lutte pour le top 4. Avec 7 points de retard sur Anderlecht, le maestro gantois ne part pas gagnant mais ne baissera certainement pas les bras.

Voilà pour les anciens coachs du RSCA, mais en élargissant un peu le spectre, les noms d'Hernan Losada et Yves Vanderhaeghe, deux autres ex-pensionnaires du Parc Astrid, peuvent être ajoutés à la liste ... qui aurait même pu devenir plus longue si René Weiler, par exemple, avait rejoint le Standard où son nom a été cité. Quoi qu'il en soit, cette saison, les retrouvailles sont légion au Lotto Park !