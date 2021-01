Benat San José : "Nous avions pourtant bien débuté la rencontre"

Ce mercredi soir, Eupen a chuté lourdement face à Genk (1-4). Les Pandas débutent mal l'année 2021 malgré le fait de ne plus compter de cas positifs au Covid-19.

Eupen a pris l'eau contre Genk ce mercredi soir en match d'alignement. La formation germanophone a de nouveau commis trop d'erreurs. "Nous avons bien débuté la rencontre, notre première mi-temps était même très bonne", a confié d'emblée Benat San José à l'issue de la rencontre. "Nous avons bien attaqué, le danger venait de partout : de l'axe, de la droite et de la gauche. Nous avons eu l'opportunité de marquer ce deuxième but à plusieurs reprises, en vain. En outre, Genk a été très réaliste durant ces 45 premières minutes. Ils ont eu trois occasions et ont planté deux buts", a précisé le coach des Pandas.

En seconde période, la formation germanophone concèdera deux penaltys en douze minutes. Le tournant de la rencontre. "Ce fut très dur pour nous. Des erreurs qui se sont payées cash. Toutefois, le deuxième penalty ne devait pas être sifflé, c'était bien trop léger", a lâché le technicien espagnol.

Les Pandas sont dans le dur et viennent d'enregistrer leur troisième défaite de suite. "Nous sortons d'une situation très compliquée avec le coronavirus et nous débutons une nouvelle ère en quelque sorte. Les joueurs reviennent tout doucement à leur niveau. De plus, nous perdons contre le Club de Bruges et Genk, deux équipes du top. Toutefois, nous devons cesser de faire autant d'erreurs", a conclu Benat San José.