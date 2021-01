Deux Rouches entre la 16 et la 20e place au classement du Soulier d'Or

Le classement du Soulier d'Or est révélé au fil des jours par le média organiseur, Het Laatste Nieuws. Entre la 20e et la 16e place, on retrouve deux joueurs du Standard, un du Beerschot, un d'OHL et un du KV Malines.

Alors que les joueurs à 1, 2 et 3 points ont déjà été révélés, le classement du Soulier d'Or continue d'être dévoilé par Het Laatste Nieuws. Ce vendredi, place aux places 20 à 16, avec, seul en vingtième place et seul joueur à 4 points, le capitaine du Standard, Zinho Vanheusden. Un cran plus haut, ex-aequo avec 5 points chacun, on retrouve l'une des surprises de la saison, l'attaquant Thomas Henry (OHL), ainsi que le grand talent du KV Malines, Aster Vranckx (dont le départ pour Wolfsbourg en fin de saison a déjà été officialisé). À la 16e place avec 6 points chacun, deux joueurs à nouveau : un autre promu en la personne de Tarik Tissoudali (Beerschot), et la révélation du Standard cette saison, Nicolas Raskin. Après Merveille Bokadi et Arnaud Bodart, qui ont tous deux pris un petit point, ce sont donc 4 Rouches présents jusqu'ici dans ce classement.