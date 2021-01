Fashion Sakala semble changer d'avis : "Je privilégie le sportif"

On pensait Fashion Sakala en route pour le Moyen-Orient et Al-Fateh, club coaché par Yannick Ferrera. Mais le Zambien nie.

Interviewé sur le site officiel du KV Ostende, Fashion Sakala (23 ans) s'est exprimé au sujet des rumeurs l'envoyant vers l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Fateh, entraîné par Yannick Ferrera. Et l'attaquant des Côtiers a joué la carte de l'ignorance : "J'ai soudain reçu des messages de supporters sur les réseaux sociaux me demandant si ce qui se disait dans la presse était vrai, que j'avais joué mon dernier match pour le KVO. Mais je n'ai pas entendu parler de cet intérêt en provenance du Moyen-Orient", affirme Sakala.

Et l'idée d'un exil doré n'intéresse pas le joueur, auteur de 5 buts en 15 matchs de championnat cette saison, à l'en croire : "Je pense que je suis encore trop jeune pour aller au Moyen-Orient. À mon âge, le sportif l'emporte sur le financier. Mais on ne peut jamais dire jamais", continue le Zambien. "Si je jouerai encore au KVO la saison prochaine (il est en fin de contrat en juin, nda) ? Ce n'est un secret pour personne, je me sens bien ici et je n'exclus donc pas de prolonger mon contrat. Les discussions sont en cours et nous verrons ce qu'il en ressort".