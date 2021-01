Kompany évoque ses ambitions pour 2021 et le Soulier d'Or : "Un Brugeois, probablement"

"La santé, c'est le plus important. Le reste, on travaillera dur pour l'avoir". Les souhaits de Vincent Kompany pour 2021 sont assez simples.

Vincent Kompany avait le sourire au moment de retrouver la presse pour entamer 2021. Le programme chargé semble plaire au coach du RSCA : "Je choisis d'en sourire. En anglais, ils disent : "don't believe the hype, don't believe the drame". Quand on a beaucoup de matchs au programme, impossible de commencer à trop réfléchir ou à planer", pointe-t-il. "Plus il y a de matchs, mieux c'est. J'ai un noyau large, pas de superstars, on fera tourner en fonction de la forme du moment".

Anderlecht entame 2021 dans le top 4, ce qui est une belle réussite. "J'ai confiance, mais je ne prends rien pour acquis. J'ai un groupe si jeune, avec ces gamins, on ne peut jamais jurer de rien", rigole Kompany. "On doit atteindre les Playoffs, et une fois qu'on y est, tout le monde a sa chance. Je vise toujours le plus haut possible, tout en restant réaliste".

Un Soulier d'Or brugeois

La semaine prochaine sera remis le Soulier d'Or, qui ne sera pas anderlechtois. "Qui l'emportera ? J'ai joué un peu cette saison, je pourrais être Soulier d'Or et coach de l'année, non ? (rires) Plus sérieusement, je pencherais pour un joueur du Club de Bruges, ils ont dominé l'année. Si je devais en choisir un, peut-être Mata, pour son abattage. Mais je ne vais pas lancer des fleurs aux Brugeois", conclut le coach du RSCA.