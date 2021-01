Un retour ambitieux pour Stefano Denswil: "C'est pour ça que je suis revenu"

Stefano Denswil avait quitté Bruges avec un palmarès bien garni, il revient à Bruges avec la ferme intention de le compléter.

Un an et demi après avoir quitté le Club pour Bologne, Stefano Denswil est de retour dans la Venise du Nord. Et c'est comme s'il n'était jamais parti. "Pour moi rien n'a changé. C'était il y a un an et demi, mais je suis à la maison et je me sens comme si c'était hier que j'étais parti", confie-t-il dans la première interview accordée aux médias de son club.

"A nouveau soulever des trophées avec le Club de Bruges"

Seuls les bouillants fans brugeois manqueront au Néerlandais dans les prochaines semaines. "J'ai vécu cinq belles années. Notamment avec les supporters, qui ne seront malheureusement pas là. Mais même s'ils ne sont pas dans le stade, on sait qu'ils nous soutiennent depuis chez eux."

Et Stefano Denswil revient avec des ambitions à Bruges. "Le Club s'est toujours battu pour gagner des trophées et je veux à nouveau en faire partie, à nouveau soulever des trophées avec le Club: c'est pour ça que je suis revenu", insiste-t-il.