Le défenseur qui a le plus impressionné Noa Lang en Pro League

Si Noa Lang a eu, en trois mois, l'occasion de laisser sa carte de visite sur le championnat de Belgique, il a aussi eu le temps de découvrir la rugueur du foot en Pro League.

C'est l'un des aspects qui a marqué le Néerlandais depuis son arrivée en Pro League. Et il insiste: la différence est marquée par rapport à la EreDivisie. "Le championnat belge est plus rugueux. Les joueurs ne sont pas un peu plus costauds, ils le sont beaucoup plus", estime le Noa Lang dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

Et il y a, notamment, un défenseur qui sort du lot dans ceux qu'il a affrontés. "Le joueur le plus costaud? Abdoulaye Seck de l'Antwerp. C'est une bête", lance-t-il. "Il est trois fois plus grand que moi. Mais c'est le cas dans chaque équipe en Belgique. Il y a des grands et robustes dans toutes les défenses. C'est beaucoup moins le cas aux Pays-Bas."