Anderlecht fonce sur un médian du Stade Rennais

Les deux clubs auraient déjà trouvé un accord.

Après le départ de Jérémy Doku vers le Stade Rennais l'été dernier, un mouvement dans l'autre sens cet hiver? Selon les informations de Goal.com, le Sporting d'Anderlecht a flashé sur le médian rennais James Léa Siliki. Les deux clubs seraient déjà tombés d'accord pour un prêt de six mois, assorti d'une option d'achat, mais le Sporting doit encore trouver un terrain d'entente avec le joueur.

Et s'il doit se contenter du service minimum cette saison (blessé en début de saison, il n'a participé qu'à six matchs de championnat), le médian français de 24 ans a de belles références. Il avait disputé son premier match de Ligue 1 il y a quatre ans, depuis il a participé à 110 autres rencontres avec l'équipe A du Stade Rennais, inscrit quatre buts et distillé sept assists.

Le renfort idéal pour compléter l'entrejeu anderlechtois, orphelin de Peter Zulj depuis ce lundi? Réponse sans doute dans les prochains jours.