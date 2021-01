Un attaquant brésilien refuse l'offre de Malines

Courtisé par Malines depuis quelques jours, Klauss ne rejoindra pas les Kakkers. Le buteur brésilien aurait refusé l'offre qui lui a été soumise.

Nouveau revers pour Malines. À la recherche d'un attaquant pour se renforcer cet hiver, les Sangs et Or peuvent faire une croix sur la piste Klauss. D'après les informations de Gazet Van Antwerpen, l'attaquant de Hoffenheim ne souhaiterait pas rejoindre les Kakkers et aurait ainsi refusé leur proposition.

Ce n'est pas le premier refus qu'essuie Malines depuis le début du mercato hivernal. En effet, il y a quelques jours, c'est le joueur de Hambourg, Lukas Hinterseer, qui aurait écarté l'offre du club de la province d'Anvers. C'est donc un coup dur supplémentaire pour Malines qui va devoir continuer à creuser pour trouver son bonheur.

Un autre piste serait en stand-by. Annoncé sur le départ du Standard en ce mois de janvier, Felipe Avenatti ferait partie des options étudiées par le KVM. Toutefois, malgré le terrain d'entente trouvé par les deux clubs au sujet de son transfert, le buteur uruguayen n'a toujours pas donné sa réponse...