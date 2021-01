Officiel : Derrick Luckassen quitte Anderlecht

Fin de l'aventure pour Derrick Luckassen chez les Mauves. Le départ du joueur de 25 ans a été officialisé ce lundi par le RSCA, via un communiqué officiel publié sur son compte Twitter. Alors qu'il était initialement prêté à Anderlecht par le PSV Eindhoven jusqu'à la fin de la saison, son contrat a été rompu d'un commun accord.

Derrick Luckassen quitte le RSCA. In onderlinge overeenkomst hebben Derrick en de club hun samenwerking stopgezet.



Thank you for everything and the best of luck, Derrick!



More on 👉https://t.co/RCdwJJvbHd 🟣⚪️ pic.twitter.com/geWyVV9woc